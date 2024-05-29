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Началась регистрация волонтеров на COP29

Началась регистрация волонтеров на COP29 Запущена волонтерская программа к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.
COP29
29 мая 2024 г. 11:39
Началась регистрация волонтеров на COP29

Запущена волонтерская программа к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Как сообщает Report, в рамках программы активирована платформа онлайн-регистрации volunteers.cop29.az.

Чтобы стать волонтерами на COP29, потенциальные кандидаты сначала примут участие в отборе, пройдя оценку в соответствии с указанными на портале требованиями. Успешно прошедшие этап отбора кандидаты будут участвовать в повышении своих навыков и обучении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке Volunteer registration for COP29 begins
Версия на азербайджанском языке COP29 könüllüləri üçün qeydiyyat başlayıb

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