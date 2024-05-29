О нас

Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд

Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд Участники проходящей в Женеве 77-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили стратегию действий на 2025 - 2028 годы с бюджетом $11,1 млрд.
Здоровье
29 мая 2024 г. 05:11
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд

Участники проходящей в Женеве 77-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили стратегию действий на 2025 - 2028 годы с бюджетом $11,1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), речь идет о защите здоровья с упором на вопросы изменения климата, старения, миграции и предотвращения пандемий.

Ассамблея "утвердила четырехлетнюю стратегию глобального здравоохранения стоимостью $11,1 млрд, направленную на укрепление и защиту здоровья и благополучия всех людей с упором на изменение климата, старение, миграцию, пандемические угрозы и равенство", отметили в штаб-квартире ВОЗ. Стратегия адаптирована к "быстро меняющейся геополитике, науке и технологиям". В ней обозначены шесть стратегических целей на период 2025-2028 годы.

Это реагирование на растущую угрозу, создаваемую изменением климата, учет коренных причин плохого здоровья в политике во всех секторах, развитие потенциала первичной медико-санитарной помощи, улучшение охвата населения медицинскими услугами, предотвращение и смягчение рисков для здоровья, быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Assambleyası 2028-ci ilə qədər 11,1 milyard dollarlıq strategiyanı təsdiqləyib

Другие новости из категории

Страны ВОЗ договорились продолжить работу над соглашением о пандемиях
Страны ВОЗ договорились продолжить работу над соглашением о пандемиях
29 мая 2024 г. 03:09
Ассамблея ВОЗ рассмотрит в Женеве ход работы над соглашением по пандемиям
Ассамблея ВОЗ рассмотрит в Женеве ход работы над соглашением по пандемиям
27 мая 2024 г. 04:22
Ученые сравнили пользу ходьбы и спорта для здоровья
Ученые сравнили пользу ходьбы и спорта для здоровья
26 мая 2024 г. 04:16
В Азербайджане в импортируемых БАДах выявлены несоответствия описанию препарата
В Азербайджане в импортируемых БАДах выявлены несоответствия описанию препарата
25 мая 2024 г. 13:27
Япония первой в мире начнет применять iPS-клетки для лечения сердечных заболеваний
Япония первой в мире начнет применять iPS-клетки для лечения сердечных заболеваний
25 мая 2024 г. 08:38
The Lancet: К 2050 году продолжительность жизни в мире вырастет почти на пять лет
The Lancet: К 2050 году продолжительность жизни в мире вырастет почти на пять лет
25 мая 2024 г. 04:40
ВОЗ: COVID сократил продолжительность жизни в мире на 1,8 года
ВОЗ: COVID сократил продолжительность жизни в мире на 1,8 года
24 мая 2024 г. 20:45
TƏBİB: С конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тыс. человек 
TƏBİB: С конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тыс. человек 
24 мая 2024 г. 12:32
За последний год в КМЦ с отравлением обратились более 5,5 тыс. человек
За последний год в КМЦ с отравлением обратились более 5,5 тыс. человек
24 мая 2024 г. 12:03
АИПБ начал процесс сертификации Халяль
ФотоАИПБ начал процесс сертификации "Халяль"
24 мая 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi