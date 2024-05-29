Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд

Участники проходящей в Женеве 77-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили стратегию действий на 2025 - 2028 годы с бюджетом $11,1 млрд.

Участники проходящей в Женеве 77-й ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили стратегию действий на 2025 - 2028 годы с бюджетом $11,1 млрд.

Как передает Report , об этом сообщила женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), речь идет о защите здоровья с упором на вопросы изменения климата, старения, миграции и предотвращения пандемий.

Ассамблея "утвердила четырехлетнюю стратегию глобального здравоохранения стоимостью $11,1 млрд, направленную на укрепление и защиту здоровья и благополучия всех людей с упором на изменение климата, старение, миграцию, пандемические угрозы и равенство", отметили в штаб-квартире ВОЗ. Стратегия адаптирована к "быстро меняющейся геополитике, науке и технологиям". В ней обозначены шесть стратегических целей на период 2025-2028 годы.

Это реагирование на растущую угрозу, создаваемую изменением климата, учет коренных причин плохого здоровья в политике во всех секторах, развитие потенциала первичной медико-санитарной помощи, улучшение охвата населения медицинскими услугами, предотвращение и смягчение рисков для здоровья, быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.