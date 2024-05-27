Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2,8 - 3,2 раза.
Как передает Report, об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гульнара Аббасова.
Аббасова отметила, что пыльная мгла носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями.
"Концентрация пыли в воздухе будет постепенно снижаться в течение дня из-за усиления северо-западного ветра", - сказала она.
Отметим, что по состоянию на 22:00 26 мая концентрация пыли в воздухе была в 3-3,5 раза выше нормы.