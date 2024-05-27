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Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2,8 - 3,2 раза.
Экология
27 мая 2024 г. 09:29
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 2,8 - 3,2 раза.

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гульнара Аббасова.

Аббасова отметила, что пыльная мгла носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями.

"Концентрация пыли в воздухе будет постепенно снижаться в течение дня из-за усиления северо-западного ветра", - сказала она.

Отметим, что по состоянию на 22:00 26 мая концентрация пыли в воздухе была в 3-3,5 раза выше нормы.

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Версия на азербайджанском языке Havada tozun miqdarı normadan 3.2 dəfə çoxdur

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