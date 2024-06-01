В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны, как и сообщала ранее Национальная служба гидрометеорологии, наблюдается сильный ветер.
Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила
"Прежде всего нельзя оставлять детей без присмотра, парковать транспорт под большими деревьями. Также нельзя стоять вблизи строительных площадок, под рекламными щитами, высокими деревьями, электрическими столбами и проводами", - отметила И.Ибрагимова.
Отметим, что ветреная погода сохранится на территории республики до второй половины 2 июня.