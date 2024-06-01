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В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды

В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны, как и сообщала ранее Национальная служба гидрометеорологии, наблюдается сильный ветер.
Экология
1 июня 2024 г. 21:18
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны, как и сообщала ранее Национальная служба гидрометеорологии, наблюдается сильный ветер.

Руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила Report, что гражданам в такую погоду следует проявлять особую бдительность, чтобы избежать негативных последствий ветреной погоды.

"Прежде всего нельзя оставлять детей без присмотра, парковать транспорт под большими деревьями. Также нельзя стоять вблизи строительных площадок, под рекламными щитами, высокими деревьями, электрическими столбами и проводами", - отметила И.Ибрагимова.

Отметим, что ветреная погода сохранится на территории республики до второй половины 2 июня.

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