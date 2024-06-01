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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение о сильном ветре в Баку и на Абшеронском полуострове.
Экология
1 июня 2024 г. 16:27
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение о сильном ветре в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщили Report в службе гидрометеорологии, со второй половины дня 1 и до вечера 2 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, вечером 1 и 2 июня в некоторых частях полуострова до 28 м/с.

Ближе к ночи 1 июня и в ночь на 2 июня местами ожидаются интенсивные осадки, возможны грозы.

В районах Азербайджана до вечера 2 июня местами ожидаются осадки и грозы, возможен град, в высокогорных районах – мокрый снег.

К полудню 2 июня ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с.

Ожидается увеличение уровня воды в реках, в том числе в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры, кратковременные наводнения и сели пройдут по некоторым рекам, на территории Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона.

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Версия на азербайджанском языке Rayonlara leysan yağacaq, dolu düşəcək, bəzi çaylardan daşqın və sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

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