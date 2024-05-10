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Действующий премьер Хорватии сформирует новое правительство

Действующий премьер Хорватии сформирует новое правительство Премьер Хорватии Андрей Пленкович получил от президента страны Зорана Милановича мандат на формирование следующего правительства страны.
Другие страны
10 мая 2024 г. 19:00
Действующий премьер Хорватии сформирует новое правительство

Премьер Хорватии Андрей Пленкович получил от президента страны Зорана Милановича мандат на формирование следующего правительства страны.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство EFE.

Пленкович сообщил в соцсетях, что передал главе государства подписи в свою поддержку 78 из 151 депутатов парламента. Таким образом правоцентрист Пленкович доказал президенту, что у него - достаточная поддержка в парламенте.

Партия Пленковича "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) на выборах в апреле финиширована на первом месте, но не смогла получить большинство в парламенте.

Тем не менее, премьер смог найти партнеров для формирования правящей коалиции: в нее вошли депутаты из двух других партий правого толка. Кроме того, его поддержали некоторые депутаты, представляющие нацменьшинства.

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