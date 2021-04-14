Талибы отказались от участия в саммите по Афганистану до вывода иностранных войск

Представители движения "Талибан" заявили, что не будут присутствовать на саммите по вопросу о будущем Афганистана, запланированном на этот месяц в Турции, до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.

Представители движения "Талибан" заявили, что не будут присутствовать на саммите по вопросу о будущем Афганистана, запланированном на этот месяц в Турции, до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник Agence France-Presse.

"До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, (мы) не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану", - заявил пресс-секретарь движения "Талибан" в Катаре.

Отметим, что это заявление было сделано после того, как президент США Джо Байден сообщил о намерении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США.

Напомним, что конференция по мирному урегулированию в Афганистане пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая, к участию приглашены представители Исламской Республики Афганистан и движения "Талибан".