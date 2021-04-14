О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы отказались от участия в саммите по Афганистану до вывода иностранных войск

Талибы отказались от участия в саммите по Афганистану до вывода иностранных войск Представители движения "Талибан" заявили, что не будут присутствовать на саммите по вопросу о будущем Афганистана, запланированном на этот месяц в Турции, до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.
Другие страны
14 апреля 2021 г. 04:46
Талибы отказались от участия в саммите по Афганистану до вывода иностранных войск

Представители движения "Талибан" заявили, что не будут присутствовать на саммите по вопросу о будущем Афганистана, запланированном на этот месяц в Турции, до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник Agence France-Presse.

"До тех пор, пока все иностранные силы не будут полностью выведены с нашей родины, (мы) не будем участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану", - заявил пресс-секретарь движения "Талибан" в Катаре.

Отметим, что это заявление было сделано после того, как президент США Джо Байден сообщил о намерении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в США.

Напомним, что конференция по мирному урегулированию в Афганистане пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая, к участию приглашены представители Исламской Республики Афганистан и движения "Талибан".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taliban refuse to attend Afghan peace process
Версия на азербайджанском языке “Taliban” “Əfqanıstanda sülh prosesi” konfransında iştirak etməyəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции на фоне ограничений со стороны РФ
Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции на фоне ограничений со стороны РФ
16 апреля 2021 г. 03:38
Россия вышлет трех польских дипломатов
Россия вышлет трех польских дипломатов
16 апреля 2021 г. 03:25
Байден отметил важность личного общения с Путиным
Байден отметил важность личного общения с Путиным
16 апреля 2021 г. 03:04
В похоронах принца Филиппа не примут участие его правнуки
В похоронах принца Филиппа не примут участие его правнуки
15 апреля 2021 г. 22:44
Приговор Сильвио Берлускони перенесли из-за его госпитализации
Приговор Сильвио Берлускони перенесли из-за его госпитализации
15 апреля 2021 г. 22:21
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - ОБНОВЛЕНО
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата - ОБНОВЛЕНО
15 апреля 2021 г. 21:40
Разведка США допускает, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории в Китае
Разведка США допускает, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории в Китае
15 апреля 2021 г. 20:15
Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Байдена
Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Байдена
15 апреля 2021 г. 19:00
МИД РФ: Ответ на поведение Вашингтона будет неотвратим
МИД РФ: Ответ на поведение Вашингтона будет неотвратим
15 апреля 2021 г. 17:20
Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион
Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион
15 апреля 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi