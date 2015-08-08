Тайфун на Тайване оставил без электричества более 3 млн. семей

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ До шести человек возросло число жертв мощного тайфуна "Соуделор", который пронесся сегодня над Тайванем. Еще четверо жителей считаются пропавшими без вести, более сотни получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом дали местные власти.

Ураганный ветер повалил сотни деревьев, срывал рекламные щиты и даже опрокинул с рельсов несколько вагонов товарного состава. Сильнейший в этом сезоне тайфун также вызвал масштабные отключения электричества.

Как сообщила энергетическая компания Taipower, обесточенными оказались дома и квартиры 3,2 млн. семей - такие последствия стихии стали самыми внушительными за всю историю острова. Наиболее серьезные аварии и обрывы линий отмечены в уезде Чжанхуа, в городах Таоюань, Синьбэй и Тайчжун.

По данным метеорологов, циклон пересек всю территорию острова с востока на запад. В настоящее время ось его вращения находится в Тайваньском проливе и смещается к побережью материкового Китая, где были эвакуированы более 150 тыс. человек. Скорость вихревых потоков в центральной части тайфуна к этому часу понизилась с 58 до 48 метро в сек.

Из-за непогоды во всех тайваньских городах в субботу были закрыты школы и офисы. В аэропортах отменены сотни авиарейсов, нарушено паромное и железнодорожное сообщение.