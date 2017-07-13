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    Суд приговорил убийцу Бориса Немцова к 20 годам тюрьмы

    Суд также лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Московский окружной военный суд приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство российского политика Бориса Немцова.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, прокуратура просила о пожизненном заключении.

    Суд, в добавок, назначил штраф 100 тысяч рублей (1660 долларов), а также лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.

    Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

    Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.

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