​Суд Пакистана оправдал экс-президента Мушаррафа по делу об убийстве

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Суд Пакистана вынес оправдательный приговор в отношении бывшего президента страны генерала Первеза Мушаррафа по делу об убийстве лидера националистов Белуджистана Акбара Бугти в 2006 году. Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката Мушаррафа.

"Суд отклонил все обвинения против бывшего президента Первеза Мушаррафа и всех тех, кто фигурирует в деле", - сообщил экс-глава МВД страны Афтаб Шерпао, имя которого также упомянуто в деле.

Помимо прочих дел, Мушарраф проходит обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, Мушарраф, занимавший с 2001 по 2008 годы пост президента Пакистана, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью или пожизненным заключением. Дело о госизмене было инициировано в 2013 году правительством.