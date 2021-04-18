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Стрельба в Техасе, есть погибшие

Стрельба в Техасе, есть погибшие Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. По предварительным данным, стрелка в Техасе еще не обезвредили.
Другие страны
18 апреля 2021 г. 22:50
Стрельба в Техасе, есть погибшие

Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. По предварительным данным, стрелка в Техасе еще не обезвредили.

Как передает Report, об этом передает CNN со ссылкой на местные экстренные ведомства.

«На данный момент медицинская служба получила заявления о смерти троих взрослых пациентов на месте происшествия», — уточнили представители медицинской службы по округу Тревис и городу Остин.

Местные полицейские добавили, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район.

Причина вооруженного нападения сейчас неизвестно, на место направлены следователи.

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