Стрельба в офисе YouTube была вызвана бытовым конфликтом

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Стрельба, произошедшая в здании штаб-квартиры видеосервиса YouTube в Калифорнии, была результатом бытового конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает ABC со ссылкой источники в правоохранительных органах.

"Два федеральных должностных лица из правоохранительных органов сообщили ABC, что собранные показания указывают на то, что стрельба в штаб-квартире YouTube является результатом бытового конфликта. Они говорят, что инцидент, вероятнее всего, не связан с терроризмом", — указывается телекомпания на своей странице в Twitter.

Ранее в полиции США сообщили о стрельбе в штаб-квартире видеосервиса YouTube, которая располагается в городе Сан-Бруно в Калифорнии. По последним данным, нападение совершила женщина и она мертва. В результате происшествия пострадали четыре человека.