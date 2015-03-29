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    Страны ЛАГ выступили за продолжение военной операции в Йемене

    Операция будет продолжатся до отступления хуситов

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Лидеры арабских государств, собравшиеся на саммит в египетском Шарм эш-Шейхе, выступили за продолжение военной операции в Йемене.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом по итогам встречи заявил генсек ЛАГ Набиль аль-Араби.

    "Военная операция в Йемене будет продолжаться до отступления хуситов со всех занятых ими городов и сдачи оружия", — заявил генсек организации.

    Напомним, что международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива по просьбе президента Абд Раббу Мансура Хади начала в Йемене 19 марта военную операцию "Буря решимости" против повстанцев-хуситов, контролирующих преимущественно западную и северную части Йемена.

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