Страны ЛАГ выступили за продолжение военной операции в Йемене

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Лидеры арабских государств, собравшиеся на саммит в египетском Шарм эш-Шейхе, выступили за продолжение военной операции в Йемене.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом по итогам встречи заявил генсек ЛАГ Набиль аль-Араби.

"Военная операция в Йемене будет продолжаться до отступления хуситов со всех занятых ими городов и сдачи оружия", — заявил генсек организации.

Напомним, что международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива по просьбе президента Абд Раббу Мансура Хади начала в Йемене 19 марта военную операцию "Буря решимости" против повстанцев-хуситов, контролирующих преимущественно западную и северную части Йемена.