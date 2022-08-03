Стороны конфликта в Йемене согласились продлить перемирие еще на два месяца

Стороны конфликта в Йемене, которые представлены мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) и правительственными силами, согласились продлить перемирие еще на два месяца.

Стороны конфликта в Йемене, которые представлены мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) и правительственными силами, согласились продлить перемирие еще на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг.

"Я рад сообщить, что стороны конфликта договорились продлить перемирие на тех же условиях еще на два месяца - со 2 августа 2022 года до 2 октября 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте канцелярии Грундберга.

Согласно новым договоренностям, участники конфликта должны будут активизировать усилия, чтобы впоследствии заключить "расширенное перемирие". Оно предусматривает разработку прозрачного и эффективного механизма выплаты зарплат и пенсий жителям Йемена, снятие блокады с провинции Таиз, открытие дополнительных направлений полетов в международный аэропорт Саны и из него, а также регулярные поставки топлива в порт Ходейды.

"Основная цель нынешнего перемирия по-прежнему заключается в оказании ощутимой помощи гражданскому населению и создании благоприятных условий для достижения мирного урегулирования конфликта в рамках всеобъемлющего политического процесса", - подчеркнул Грундберг.