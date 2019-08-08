Сторонники Атамбаева отпустили плененных спецназовцев

Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили плененных в ходе спецоперации по его задержанию спецназовцев.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в штабе бывшего главы государства.

"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", - заявили в штабе.

Напомним, что накануне вечером спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы, применив против его сторонников спецсредства. Сторонники А.Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники А.Атамбаева взяли в заложники.