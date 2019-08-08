Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 48

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева возросло до 48.

Как передаёт Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.

"За медицинской помощью в больницы Бишкека и Чуйской области обратились 48 человек", - рассказали в ведомстве.

Представитель Минздрава также сообщил, что девять пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Отмечается, что всего на стационарном лечении находится 38 человек.

*** 00:28

Число пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева увеличилось до 36.

Как передаёт Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.

"На 00:55 (22:55 GMT+4) в организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших, из них 15 - сотрудники силовых структур, с различными травмами", - говорится в сообщении.

*** 22:03

В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы.

Как передает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

«На 23:25 (21:25 по бакинскому времени) всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами», — сказали в ведомстве.

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева. Позднее появились сообщения, что экс-президент Киргизии задержан во время штурма его резиденции в Кой-Таше.

В то же время дочь Атамбаева, Алия Шагиева, опровергла данные о задержании её отца.

По её словам, Атамбаев «никуда не сбегал, никто его не задержал».

На фоне происходящих в стране событий действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек.