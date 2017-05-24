Генсек: Участие НАТО в коалиции против ИГ даже не обсуждается

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Вопрос об участии НАТО в коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" даже не обсуждается. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг журналистам в Брюсселе.

"Не было запроса о боевой роли НАТО, боевая роль НАТО в коалиции по борьбе с ИГИЛ не обсуждается", — сказал Столтенберг.

"Мы в Афганистане и в Ираке, а также в других местах концентрируемся на том, как мы обучаем, помогаем и консультируем. Этим мы намерены заниматься в Афганистане, а теперь и с иракскими силами сначала в Иордании, а затем – в Ираке", — заявил генсек НАТО.