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    Стала известна дата визита Ангелы Меркель в США

    © REUTERS/ Max Rossi

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 апреля посетит США, чтобы провести переговоры с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает Report со ссылкой на немецкое  издание Bild.

    Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Меркель дело Скрипаля. Оба лидера позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза в части высылки "офицеров российских разведки" в знак солидарности с Великобританией. 

    Также ранее стало известно, что Меркель выразила надежду на участие России в расследовании дела Скрипаля.

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