Стала известна дата визита Ангелы Меркель в США

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 апреля посетит США, чтобы провести переговоры с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает Report со ссылкой на немецкое издание Bild.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Меркель дело Скрипаля. Оба лидера позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза в части высылки "офицеров российских разведки" в знак солидарности с Великобританией.

Также ранее стало известно, что Меркель выразила надежду на участие России в расследовании дела Скрипаля.