США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Американская администрация сохраняет готовность к диалогу с правительством в Тегеране, невзирая на заявления руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, фактически исключившего возможность ведения переговоров с Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя высказывания аятоллы Хаменеи.

"Как заявил [ранее] госсекретарь [США Майкл Помпео], президент [Дональд Трамп] готов вести диалог с Ираном, чтобы найти решения неотложных вопросов национальной безопасности", - подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она отвечала на вопрос о том, расценивает ли Вашингтон слова аятоллы Хаменеи как отказ Тегерана от возможных переговоров с американской стороной без предварительных условий, о которых ранее публично упоминал руководитель администрации США.