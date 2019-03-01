США ввели визовые ограничения против приближенных к Мадуро

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ США ввели визовые ограничения против десятков приближенных к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро чиновников и членов их семей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"США ввели новые визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии в Венесуэле. Мы проводим такую политику в отношении ряда связанных с (президентом Венесуэлы Николасом) Мадуро и членов их семей", - сказал Абрамс на брифинге.Он уточнил, что ограничения касаются "десятков человек".