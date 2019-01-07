США уничтожили шесть боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Авиаудар США уничтожил шестерых боевиков в Сомали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Африканское командование американских вооруженных сил.

Удар был нанесен в воскресенье в провинции Нижняя Шабелле на юго-востоке страны. Кроме того, был уничтожен один автомобиль.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Ранее сомалийская армия ликвидировала 30 боевиков группировки "Аш-Шабаб".