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    США уничтожили шесть боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Авиаудар США уничтожил шестерых боевиков в Сомали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Африканское командование американских вооруженных сил.

    Удар был нанесен в воскресенье в провинции Нижняя Шабелле на юго-востоке страны. Кроме того, был уничтожен один автомобиль.

    Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

    Ранее сомалийская армия ликвидировала 30 боевиков группировки "Аш-Шабаб".

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