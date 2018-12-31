Сомалийская армия ликвидировала 30 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Национальная армия Сомали в результате совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) ликвидировала 30 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя командования армии.

Как заявил представитель командования Али Мохамад Баг Мадоу, операция была проведена недалеко от тренировочного лагеря в районе города Джилиб, который использовали боевики, связанные с террористической организацией "Аль-Каида". Среди убитых были два иностранца, идентифицированные как боевики из Сирии и Ливии.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции. Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о более интенсивной кампании против "Аш-Шабаб".