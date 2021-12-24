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США снимут ограничения на въезд из восьми стран

США снимут ограничения на въезд из восьми стран США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран из-за штамма коронавируса "омикрон".
Другие страны
24 декабря 2021 г. 18:54
США снимут ограничения на въезд из восьми стран

США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран из-за штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает cтелеканал CNN.

Ограничения планируется снять 31 декабря.

Ограничения потеряли практический смысл после того, как вирус не только проник на территорию США, но и стал распространяться среди популяции внутри страны. С момента регистрации первого случая "омикрона" в США в начале декабря этот штамм, отличающийся повышенной вирулентностью, уже стал доминирующим в США.

Запрет на въезд в США в настоящее время касается ЮАР, где "омикрон" обнаружили впервые, также в список входят Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия и Эсватини.

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