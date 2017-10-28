США разместят в Южной Корее стратегические вооружения

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Американские стратегические вооружения будут размещены в Южной Корее на ротационной основе. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом министр обороны США Джеймс Мэттис договорился со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му по итогам состоявшихся переговоров в Сеуле. "Стороны подтвердили необходимость дальнейшего проведения совместных военных учений и тренировок с тем, чтобы повысить готовность к объединенному ответу на северокорейские провокации", - говорится в заявлении, подписанном министрами двух стран.

Мэттис также сказал, что США не поддержат идею развертывания в Южной Корее американского тактического ядерного оружия для сдерживания КНДР. По мнению главы Пентагона, эта мера способна негативно повлиять на глобальные усилия по нераспространению ядерных вооружений.