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США привели армию в боеготовность после убийства Сулеймани

США привели армию в боеготовность после убийства Сулеймани

Американские власти отдали приказ о приведении вооруженных сил страны в боевую готовность после убийства иранского генерала Касима Сулеймани. Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что ранее в Ираке прошли операция, в ходе которой США нанесли ракетные удары по двум точкам. В результате был убит Сулеймани, который руководил спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, американский президент Дональд Трамп после сообщений об убийстве генерала опубликовал в своем  Twitter флаг США без подписи.

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