Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани - ОБНОВЛЕНО

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в районе аэропорта Багдада.

Как передает Report, oб этом сообщил телеканал PressTV.

По его информации, ракетный удар по колонне автомобилей, в одном из которых находился Касем, был нанесен ВС США.

Пентагон подтвердил, что ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

"Генерал Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона. Сулеймани также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе", - заявили в пресс-службе.

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В результате ракетного обстрела окрестностей международного аэропорта Багдада погибли по меньшей мере восемь человек.

Как передает Report, oб этом сообщает AFP со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

Отмечается, что три ракеты упали рядом с помещением для грузов, что привело к взрыву двух машин.

Одна из ракет упала на взлетно-посадочной полосе, что привело к закрытию воздушной гавани.

Как сообщает "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и "Sky News" глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада.

Соединенные Штаты подтверждают, что нанесли в пятницу удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Никаких дополнительных деталей в настоящее время не приводится. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов в районе Багдада.