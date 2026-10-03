Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

На 1 сентября этого года скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната составила 2,96 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,04 пункта меньше, чем на 1 августа, на 0,24 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,42 пункта ниже показателя на 1 сентября 2025 года.

Согласно статистике ЦБА, самый низкий показатель скорости обращения маната за последние 21 год был зафиксирован по итогам января 2015 года, накануне первой девальвации последних лет, и составил 2,68 пункта. Максимальный показатель был зарегистрирован в 2005 году - 15,72 пункта.