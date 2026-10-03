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    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

    Финансы
    • 03 октября, 2026
    • 15:45
    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

    На 1 сентября этого года скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната составила 2,96 пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,04 пункта меньше, чем на 1 августа, на 0,24 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,42 пункта ниже показателя на 1 сентября 2025 года.

    Согласно статистике ЦБА, самый низкий показатель скорости обращения маната за последние 21 год был зафиксирован по итогам января 2015 года, накануне первой девальвации последних лет, и составил 2,68 пункта. Максимальный показатель был зарегистрирован в 2005 году - 15,72 пункта.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджанский манат
    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti 8 ayda azalıb
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