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    Рустам Оруджов: Азербайджанские дзюдоисты могут завоевать две золотые медали на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 03 октября, 2026
    • 15:42
    Рустам Оруджов: Азербайджанские дзюдоисты могут завоевать две золотые медали на ЧМ в Баку

    Азербайджанские дзюдоисты могут завоевать две золотые медали на чемпионате мира, который пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший дзюдоист Рустам Оруджов.

    Специалист, в настоящее время являющийся спортивным комиссаром Европейского союза дзюдо, поделился своими мыслями о предстоящих в Баку соревнованиях:

    "Жеребьевка сложилась для азербайджанских спортсменов достаточно удачно. Лишь в командных соревнованиях мы можем встретиться со сборной Японии уже во втором поединке. Ожидаю, что все наши дзюдоисты завоюют медали. На чемпионате мира у нас есть возможность повторить рекорд и выиграть две золотые медали".

    Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене в Баку.

    Чемпионат мира по дзюдо Национальная гимнастическая арена
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