Рустам Оруджов: Азербайджанские дзюдоисты могут завоевать две золотые медали на ЧМ в Баку

Азербайджанские дзюдоисты могут завоевать две золотые медали на чемпионате мира, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший дзюдоист Рустам Оруджов.

Специалист, в настоящее время являющийся спортивным комиссаром Европейского союза дзюдо, поделился своими мыслями о предстоящих в Баку соревнованиях:

"Жеребьевка сложилась для азербайджанских спортсменов достаточно удачно. Лишь в командных соревнованиях мы можем встретиться со сборной Японии уже во втором поединке. Ожидаю, что все наши дзюдоисты завоюют медали. На чемпионате мира у нас есть возможность повторить рекорд и выиграть две золотые медали".

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной гимнастической арене в Баку.