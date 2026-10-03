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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Rüstəm Orucov: "Bakıdakı dünya çempionatında iki qızıl medal qazana bilərik"

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2026
    • 15:19
    Rüstəm Orucov: Bakıdakı dünya çempionatında iki qızıl medal qazana bilərik

    Azərbaycan cüdoçuları Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında iki qızıl medal qazana bilərlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə sabiq cüdoçu Rüstəm Orucov açıqlama verib.

    Hazırda Avropa Cüdo Birliyinin idman komissiarı olan mütəxəssis Bakıda baş tutacaq yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Püşkatma Azərbaycan idmançıları üçün pis keçmədi. Yalnız komanda yarışında ikinci görüşdə Yaponiya seçməsi ilə üz-üzə gələ bilərik. Bütün cüdoçularımızdan medal gözləyirəm. Dünya çempionatında rekordu təkrarlaya və iki qızıl medal qazana bilərik".

    Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11-də Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.

    Cüdo üzrə dünya çempionatı Rüstəm Orucov
    Рустам Оруджов: Азербайджанские дзюдоисты могут завоевать две золотые медали на ЧМ в Баку
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