В Загатале из-за угрозы паводков к четырем рекам направили тяжелую технику

В Загатальском районе из-за повышения уровня воды на реках проводятся работы по регулированию русел и укреплению берегов с привлечением тяжелой техники.

Как передает северо-западное бюро Report, об этом сообщили в Управлении эксплуатации систем водного хозяйства и мелиорации района.

По информации ведомства, сильные дожди, прошедшие 1 и 2 октября, значительно повысили уровень воды в горных реках района и создали угрозу паводков.

"С целью предотвращения возможных последствий с вечера вчерашнего дня на наиболее опасных участках рек Талачай, Мухахчай, Бякмязчай и Сабунчу проводятся работы по регулированию русел и укреплению берегов", - говорится в сообщении.