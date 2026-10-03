В Загатале из-за угрозы паводков к четырем рекам направили тяжелую технику
Происшествия
- 03 октября, 2026
- 16:32
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В Загатальском районе из-за повышения уровня воды на реках проводятся работы по регулированию русел и укреплению берегов с привлечением тяжелой техники.
Как передает северо-западное бюро Report, об этом сообщили в Управлении эксплуатации систем водного хозяйства и мелиорации района.
По информации ведомства, сильные дожди, прошедшие 1 и 2 октября, значительно повысили уровень воды в горных реках района и создали угрозу паводков.
"С целью предотвращения возможных последствий с вечера вчерашнего дня на наиболее опасных участках рек Талачай, Мухахчай, Бякмязчай и Сабунчу проводятся работы по регулированию русел и укреплению берегов", - говорится в сообщении.
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