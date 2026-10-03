İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Zaqatalada sel təhlükəsi yaranıb, çaylara texnikalar cəlb olunub

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 16:01
    Zaqatalada sel təhlükəsi yaranıb, çaylara texnikalar cəlb olunub

    Leysan yağışlar Zaqataladan axan çaylarda suyun səviyyəsini artırıb, əraziyə texnikalar cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"un Şimal-qərb bürosuna Zaqatala Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 1-i və 2-də rayon ərazisinə yağan güclü yağışlar dağ çaylarında suyun səviyyəsini xeyli artırıb. Nəticədə çaylarda sel təhlükəsi yaranıb.

    "Lakin bunun qarşısını almaq məqsədilə dünən axşam saatlarından etibarən ən çox təhlükə yaranan Talaçay, Muxaxçay, Bəkməzçay və Sabunçu çaylarında idarənin ağır texnikaları vasitəsilə məcra tənzimləmə və bənd bərkitmə işləri aparılır. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam edir", - məlumatda qeyd olunub.

    Zaqatalada sel təhlükəsi yaranıb, çaylara texnikalar cəlb olunub
    Zaqatalada sel təhlükəsi yaranıb, çaylara texnikalar cəlb olunub

    Əlverişsiz hava şəraiti Çaylarda səviyyə artımı Sel suları Zaqatala
    Foto
    Video
    В Загатале из-за угрозы паводков к четырем рекам направили тяжелую технику
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:45

    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    17:44

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:41

    Aqil Ələsgər Tokayev adına orden ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    17:40

    Xaricdə təhsil adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:24

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    17:16

    Regionda yaranmış yeni reallıq Ermənistan qarşısında kifayət qədər aydın siyasi seçim qoydu - RƏY

    Daxili siyasət
    17:02

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    17:01

    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti