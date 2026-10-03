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    "Turan Tovuz" yoldaşlıq oyununda "Fənərbağça"ya məğlub olub

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 21:56
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub

    "Turan Tovuz" yoldaşlıq oyununda Türkiyənin "Fənərbağça" komandası ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan matç İstanbul kollektivinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Hesabı 60-cı dəqiqədə Fransa millisinin üzvü Nqolo Kante açıb. Digər qolu isə 74-cü dəqiqədə Çağrı Balta aktivinə yazdırıb.

    Qeyd edək ki, qarşılaşmanı azərbaycanlı baş hakimi Rəvan Həmzəzadə idarə edib. Oyundan əldə olunan gəlir Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə ediləcək.

    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub
    Turan Tovuz yoldaşlıq oyununda Fənərbağçaya məğlub olub

    Turan Tovuz FK Fənərbağça FK Yoldaşlıq oyunu Nqolo Kante Çağrı Balta Qarabağ Dirçəliş Fondu
    Foto
    "Туран Товуз" уступил "Фенербахче" в товарищеском матче
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