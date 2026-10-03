"Туран Товуз" уступил "Фенербахче" в товарищеском матче
Футбол
- 03 октября, 2026
- 21:58
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В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся товарищеский матч между "Туран Товуз" и турецким "Фенербахче".
Как сообщаетReport, встреча завершилась победой стамбульской команды со счетом 2:0.
На 60-й минуте счет открыл французский полузащитник Нголо Канте. Автором второго гола на 74-й минуте стал Чагры Балта.
Отметим, что игру обслуживал азербайджанский рефери Раван Гамзазаде. Доход, полученный от продажи билетов на данный матч, будет передан в Фонд возрождения Карабаха.
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