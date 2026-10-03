"Туран Товуз" уступил "Фенербахче" в товарищеском матче

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся товарищеский матч между "Туран Товуз" и турецким "Фенербахче".

Как сообщаетReport, встреча завершилась победой стамбульской команды со счетом 2:0.

На 60-й минуте счет открыл французский полузащитник Нголо Канте. Автором второго гола на 74-й минуте стал Чагры Балта.

Отметим, что игру обслуживал азербайджанский рефери Раван Гамзазаде. Доход, полученный от продажи билетов на данный матч, будет передан в Фонд возрождения Карабаха.