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    "Туран Товуз" уступил "Фенербахче" в товарищеском матче

    Футбол
    • 03 октября, 2026
    • 21:58
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче

    В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялся товарищеский матч между "Туран Товуз" и турецким "Фенербахче".

    Как сообщаетReport, встреча завершилась победой стамбульской команды со счетом 2:0.

    На 60-й минуте счет открыл французский полузащитник Нголо Канте. Автором второго гола на 74-й минуте стал Чагры Балта.

    Отметим, что игру обслуживал азербайджанский рефери Раван Гамзазаде. Доход, полученный от продажи билетов на данный матч, будет передан в Фонд возрождения Карабаха.

    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    Туран Товуз уступил Фенербахче в товарищеском матче
    ФК Туран Товуз ФК Фенербахче Фонд возрождения Карабаха
    Фото
    "Turan Tovuz" yoldaşlıq oyununda "Fənərbağça"ya məğlub olub
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