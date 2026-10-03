İstanbul BPİ əməliyyat keçirib və 7 şübhəli saxlanılıb
- 03 oktyabr, 2026
- 20:22
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Türkiyənin İstanbul Baş Polis İdarəsi (BPİ) mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyat keçirib və saxlanılanlar var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul BPİ məlumat və video yayıb.
"Müxtəlif tarixlərdə cinayətkar qruplaşmalar adından hədə-qorxu gəldikləri və güllələmə cəhdində olduqları müəyyən edilən şübhəlilərə qarşı keçirilən əməliyyatda 7 şübhəli şəxs yaxalanaraq saxlanılıb", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd olunub ki, cinayət şəbəkəsinin hər halqasını ifşa olunacaq, qruplaşmalara qarşı mübarizə davam etdiriləcək.
Suç Çetelerine Geçit Yok 🚨— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) October 3, 2026
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; farklı tarihlerde suç örgütleri adına tehdit ve kurşunlama teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda⬇️
7️⃣ şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Suç… pic.twitter.com/ddaS96sqtx