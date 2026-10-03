В Стамбуле задержали семь человек в ходе операции против преступной группировки

Полиция Стамбула провела операцию против организованной преступной группировки, в результате которой были задержаны семь человек.

Как сообщает Report, Главное управление полиции Стамбула опубликовало информацию и видеокадры операции.

"В ходе операции задержаны семь подозреваемых, которые, как установлено, в разное время угрожали людям от имени преступных группировок и устраивали стрельбу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что намерены установить всех причастных к деятельности преступной сети и продолжить борьбу с организованной преступностью.