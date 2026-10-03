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    В Стамбуле задержали семь человек в ходе операции против преступной группировки

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 20:53
    В Стамбуле задержали семь человек в ходе операции против преступной группировки

    Полиция Стамбула провела операцию против организованной преступной группировки, в результате которой были задержаны семь человек.

    Как сообщает Report, Главное управление полиции Стамбула опубликовало информацию и видеокадры операции.

    "В ходе операции задержаны семь подозреваемых, которые, как установлено, в разное время угрожали людям от имени преступных группировок и устраивали стрельбу", - говорится в сообщении.

    В полиции отметили, что намерены установить всех причастных к деятельности преступной сети и продолжить борьбу с организованной преступностью.

    Стамбул (Турция) Организованная преступная группа (ОПГ)
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