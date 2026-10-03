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    Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Sənada husilərin iki raket qurğusunu məhv edib

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 21:44
    Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Sənada husilərin iki raket qurğusunu məhv edib

    Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Sənada "Ənsar Allah" hərəkatı husilərinin mövqelərinə zərbə endirərək iki ballistik raket qurğusunu məhv edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Al Arabiya" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, raket sistemləri üzrə mütəxəssis Rabia Cəlal Əbu Turab Nuqum dağı yaxınlığında hava hücumunda öldürülüb. Hücum silah anbarlarını məhv etmək və husilərin raket imkanlarını pozmaq məqsədi daşıyan daha genişmiqyaslı hökumət kampaniyasının bir hissəsi olub.

    Husilər və Yəmən hökumət qüvvələri arasında silahlı münaqişə 2014-cü ilin avqust ayından davam edir.

    Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Raket buraxılış qurğusu Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    ВВС Йемена уничтожили две ракетные установки хуситов в Сане
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