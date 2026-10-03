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    ВВС Йемена уничтожили две ракетные установки хуситов в Сане

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 20:39
    ВВС Йемена уничтожили две ракетные установки хуситов в Сане

    Военно-воздушные силы Йемена нанесли удары по позициям хуситов из движения "Ансар Аллах" в Сане, уничтожив две установки для запуска баллистических ракет.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Согласно информации, в результате авиаудара в районе горы Нукум был ликвидирован специалист по ракетным системам Рабия Джаляль Абу Тураб. Отмечается, что эта атака стала частью масштабной кампании правительственных сил, направленной на уничтожение складов оружия и подрыв ракетного потенциала хуситов.

    Напомним, что вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами Йемена продолжается с августа 2014 года.

    Йемен Движение Ансар Аллах (хуситы) Эскалация на Ближнем Востоке
    Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Sənada husilərin iki raket qurğusunu məhv edib
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