ВВС Йемена уничтожили две ракетные установки хуситов в Сане
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 20:39
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Военно-воздушные силы Йемена нанесли удары по позициям хуситов из движения "Ансар Аллах" в Сане, уничтожив две установки для запуска баллистических ракет.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Согласно информации, в результате авиаудара в районе горы Нукум был ликвидирован специалист по ракетным системам Рабия Джаляль Абу Тураб. Отмечается, что эта атака стала частью масштабной кампании правительственных сил, направленной на уничтожение складов оружия и подрыв ракетного потенциала хуситов.
Напомним, что вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами Йемена продолжается с августа 2014 года.
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