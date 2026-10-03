ВВС Йемена уничтожили две ракетные установки хуситов в Сане

Военно-воздушные силы Йемена нанесли удары по позициям хуситов из движения "Ансар Аллах" в Сане, уничтожив две установки для запуска баллистических ракет.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно информации, в результате авиаудара в районе горы Нукум был ликвидирован специалист по ракетным системам Рабия Джаляль Абу Тураб. Отмечается, что эта атака стала частью масштабной кампании правительственных сил, направленной на уничтожение складов оружия и подрыв ракетного потенциала хуситов.

Напомним, что вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами Йемена продолжается с августа 2014 года.