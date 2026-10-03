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    Azərbaycanın U-20 millisi Moldovaya uduzub

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 20:14
    Azərbaycanın U-20 millisi Moldovaya uduzub

    Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoldaşlıq oyunu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu kollektiv Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə üz-üzə gəlib.

    Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    Qeyd edək ki, U-20 Qəbələ toplanışı zamanı oktyabrın 6-da Yaponiya ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycanın U-20 millisi Ruy Jorje Yoldaşlıq oyunu
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