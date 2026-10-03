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    "Al Ekhbariya": İsrail hərbçiləri Suriyanın Əl-Kuneytra əyalətinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 20:55
    Al Ekhbariya: İsrail hərbçiləri Suriyanın Əl-Kuneytra əyalətinə zərbələr endirib

    İsrailin müdafiə qüvvələri Suriyanın Əl-Kuneytra əyalətindəki bir yaşayış məntəqəsinə atəş açıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Suriyanın "Al Ekhbariya" telekanalı xəbər verib.

    "İsrailin iki tankı və bir neçə hərbi texnika Əl-Kuneytra əyalətinin cənub hissəsindəki Seyda-əl-Hanut kəndinin qərbinə doğru irəliləyərək yaşayış məntəqələrinə nizamsız atəş açıb", - xəbərdə deyilir.

    "Syria TV" isə bildirib ki, İsrail artilleriyası həmçinin Suriyanın cənubundakı Dəraa əyalətinin qərb hissəsindəki Maariya yaşayış məntəqəsinin ətrafını da atəşə tutub.

    Daha əvvəl Ərəb Respublikasının Prezidenti Əhməd əş-Şaraa İsraildən 2024-cü ilin dekabrında Dəməşqdə hakimiyyət dəyişikliyindən bəri işğal altında olan bütün Suriya ərazilərindən qoşunlarını çıxarmasını tələb edib.

    İsrail-Suriya münasibətləri Suriya atəşə tutulub Əhəməd əş-Şaraa
    Al Ekhbariya: Израильские военные ударили по сирийской провинции Эль-Кунейтра
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