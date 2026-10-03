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    Al Ekhbariya: Израильские военные ударили по сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 18:17
    Al Ekhbariya: Израильские военные ударили по сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Силы Армии обороны Израиля вошли в населенный пункт в сирийской провинции Эль-Кунейтра, открыв огонь по жилым районам.

    Как передает Report, об этом сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya.

    "Два израильских танка и несколько единиц военной техники продвинулись к западу от деревни Сейда-эль-Ханут в южной части провинции Эль-Кунейтра и открыли беспорядочный огонь по жилым кварталам", - говорится в сообщении.

    По данным Syria TV, израильская артиллерия обстреляла также окраины населенного пункта Маария в западной части провинции Дераа на юге Сирии.

    Ранее президент арабской республики Ахмед аш-Шараа потребовал от Израиля вывести войска из всех сирийских районов, занятых после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Сирия Эскалация на Ближнем Востоке
    "Al Ekhbariya": İsrail hərbçiləri Suriyanın Əl-Kuneytra əyalətinə zərbələr endirib
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