Al Ekhbariya: Израильские военные ударили по сирийской провинции Эль-Кунейтра

Силы Армии обороны Израиля вошли в населенный пункт в сирийской провинции Эль-Кунейтра, открыв огонь по жилым районам.

Как передает Report, об этом сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya.

"Два израильских танка и несколько единиц военной техники продвинулись к западу от деревни Сейда-эль-Ханут в южной части провинции Эль-Кунейтра и открыли беспорядочный огонь по жилым кварталам", - говорится в сообщении.

По данным Syria TV, израильская артиллерия обстреляла также окраины населенного пункта Маария в западной части провинции Дераа на юге Сирии.

Ранее президент арабской республики Ахмед аш-Шараа потребовал от Израиля вывести войска из всех сирийских районов, занятых после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года.