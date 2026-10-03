В Санкт-Петербурге мужчина ранив ножом двух женщин, покончил жизнь самоубийством

В Санкт-Петербурге в ходе конфликта в квартире мужчина ранил ножом двух женщин, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщили пресс-службы ГСУ СК по городу.

Отмечается, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений складным ножом он нанес одной из женщин множественные удары в область головы, шеи и туловища. Затем он нанес ножом удар в область кисти второй потерпевшей. Далее мужчина свел счеты с жизнью.

Потерпевшим своевременно оказана медицинская помощь. Мужчина и потерпевшая женщина оказались супругами, проходящими стадию развода. Еще одна потерпевшая - знакомая супруги.