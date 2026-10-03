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    В Санкт-Петербурге мужчина ранив ножом двух женщин, покончил жизнь самоубийством

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 15:48
    В Санкт-Петербурге мужчина ранив ножом двух женщин, покончил жизнь самоубийством

    В Санкт-Петербурге в ходе конфликта в квартире мужчина ранил ножом двух женщин, после чего покончил жизнь самоубийством.

    Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщили пресс-службы ГСУ СК по городу.

    Отмечается, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений складным ножом он нанес одной из женщин множественные удары в область головы, шеи и туловища. Затем он нанес ножом удар в область кисти второй потерпевшей. Далее мужчина свел счеты с жизнью.

    Потерпевшим своевременно оказана медицинская помощь. Мужчина и потерпевшая женщина оказались супругами, проходящими стадию развода. Еще одна потерпевшая - знакомая супруги.

    Вооруженное нападение Санкт-Петербург (Россия) Российская Федерация (РФ) Самоубийство
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