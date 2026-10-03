Три села Дагестана остались без транспортного сообщения из-за камнепадов

Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Тляратинского района Дагестана прервано из-за камнепадов и разрушений земляного полотна дороги.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщило госучреждение "Дагестанавтодор".

"В Тляратинском районе на автомобильной дороге "Ланда - Шидиб" на участке км 1 движение автотранспорта временно закрыто в связи с разрушениями полки земляного полотна дороги и камнепадами", - говорится в сообщении.

Без транспортного сообщения остались три населенных пункта - Бочох, Хантаколоб и Шидиб. Работы по восстановлению начнут после стабилизации обвальных процессов.

Накануне из-за обильных дождей повысился уровень воды в реках, после чего произошел сброс воды с Гоцатлинской ГЭС.

Также сообщается, что первый снег выпал в горных и высокогорных районах Дагестана.