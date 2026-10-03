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    Три села Дагестана остались без транспортного сообщения из-за камнепадов

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 16:20
    Три села Дагестана остались без транспортного сообщения из-за камнепадов

    Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Тляратинского района Дагестана прервано из-за камнепадов и разрушений земляного полотна дороги.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщило госучреждение "Дагестанавтодор".

    "В Тляратинском районе на автомобильной дороге "Ланда - Шидиб" на участке км 1 движение автотранспорта временно закрыто в связи с разрушениями полки земляного полотна дороги и камнепадами", - говорится в сообщении.

    Без транспортного сообщения остались три населенных пункта - Бочох, Хантаколоб и Шидиб. Работы по восстановлению начнут после стабилизации обвальных процессов.

    Накануне из-за обильных дождей повысился уровень воды в реках, после чего произошел сброс воды с Гоцатлинской ГЭС.

    Также сообщается, что первый снег выпал в горных и высокогорных районах Дагестана.

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