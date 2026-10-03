Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития отношений
- 03 октября, 2026
- 15:21
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.
Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге в связи с кончиной его сестры, а также пожелал терпения ее семье и близким.
Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений.
В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности, подчеркнув важность обеспечения мира и стабильности, укрепления взаимного доверия и расширения регионального сотрудничества.
Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.