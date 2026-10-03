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    Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития отношений

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 15:21
    Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития отношений

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

    Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

    В ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге в связи с кончиной его сестры, а также пожелал терпения ее семье и близким.

    Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений.

    В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности, подчеркнув важность обеспечения мира и стабильности, укрепления взаимного доверия и расширения регионального сотрудничества.

    Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Аббас Арагчи Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) МИД Ирана Азербайджано-иранские отношения
    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə Azərbaycan-İran münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijani, Iranian FMs discuss prospects for bilateral relations
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