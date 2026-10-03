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    В Баку и Гяндже за наркоторговлю задержаны 8 человек, включая гражданина Ирана

    Происшествия
    • 03 октября, 2026
    • 15:55
    В Баку и Гяндже за наркоторговлю задержаны 8 человек, включая гражданина Ирана

    В Баку и Гяндже в ходе масштабных операций против незаконного оборота наркотиков изъяли около 70 кг наркотических средств и 1600 психотропных таблеток.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), задержаны восемь подозреваемых - Э. Мамедов, Р. Гурбанов, Н. Зейналова, И. Маилов, К. Рустамов, У. Алиев, С. Сулейманов, а также гражданин Ирана С. Эсмаилнасеб.

    В ходе обысков у них было обнаружено и изъято около 68 кг наркотических средств и 1600 психотропных таблеток.

    Установлено, что фигуранты занимались сбытом наркотиков, которые контрабандным путем доставлялись в Азербайджан по указанию проживающих за рубежом наркоторговцев.

    По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
    DİN narkotiklə bağlı əməliyyatlar keçirib, saxlanılanlar arasında İran vətəndaşı da var
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