В Баку и Гяндже за наркоторговлю задержаны 8 человек, включая гражданина Ирана
- 03 октября, 2026
- 15:55
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В Баку и Гяндже в ходе масштабных операций против незаконного оборота наркотиков изъяли около 70 кг наркотических средств и 1600 психотропных таблеток.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), задержаны восемь подозреваемых - Э. Мамедов, Р. Гурбанов, Н. Зейналова, И. Маилов, К. Рустамов, У. Алиев, С. Сулейманов, а также гражданин Ирана С. Эсмаилнасеб.
В ходе обысков у них было обнаружено и изъято около 68 кг наркотических средств и 1600 психотропных таблеток.
Установлено, что фигуранты занимались сбытом наркотиков, которые контрабандным путем доставлялись в Азербайджан по указанию проживающих за рубежом наркоторговцев.
По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.