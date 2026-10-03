В Баку и Гяндже за наркоторговлю задержаны 8 человек, включая гражданина Ирана

В Баку и Гяндже в ходе масштабных операций против незаконного оборота наркотиков изъяли около 70 кг наркотических средств и 1600 психотропных таблеток.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), задержаны восемь подозреваемых - Э. Мамедов, Р. Гурбанов, Н. Зейналова, И. Маилов, К. Рустамов, У. Алиев, С. Сулейманов, а также гражданин Ирана С. Эсмаилнасеб.

В ходе обысков у них было обнаружено и изъято около 68 кг наркотических средств и 1600 психотропных таблеток.

Установлено, что фигуранты занимались сбытом наркотиков, которые контрабандным путем доставлялись в Азербайджан по указанию проживающих за рубежом наркоторговцев.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.