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США предупредили Россию об испытании баллистической ракеты

США предупредили Россию об испытании баллистической ракеты США предупредили РФ о тестовом испытании баллистической ракеты Minuteman III, который пройдет утром 6 сентября.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 06:52
США предупредили Россию об испытании баллистической ракеты

США предупредили РФ о тестовом испытании баллистической ракеты Minuteman III, который пройдет утром 6 сентября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.

Запуск ракеты с космодрома Вандерберг запланирован на период с 23:47, 5 сентября по 5:47, 6 сентября (с 10:47 по 16:47 по бакинскому времени, 6 сентября).

"Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Это испытание носит рутинный характер, оно было запланировано", - подчеркнул Райдер.

До этого США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в апреле.

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