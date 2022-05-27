О нас

США поставили Украине более 23,5 тыс. тонн вооружений

США поставили Украине более 23,5 тыс. тонн вооружений Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) доставило Украине более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения.
Другие страны
27 мая 2022 г. 15:30
США поставили Украине более 23,5 тыс. тонн вооружений

Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) доставило Украине более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе командования.

"Транспортное командование (USTRANSCOM) доставило в Украину более 52 млн фунтов оборудования для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении, согласно которому речь идет, в частности, о доставленных ракетах, артиллерии, танках, вертолетах и бронежилетах.

Уточняется, что, среди прочего, сюда входят почти 24 тыс. противотанковых систем, 1 033 систем ПВО, 1 468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7 888 единиц стрелкового оружия, более 68 тыс. бронежилетов и около 49 тыс. касок.

Кроме того, из США в Европу по воздуху были переброшены более 16 тыс. американских военнослужащих. Отмечается, что это было сделано с целью "заверить союзников" в поддержке и "сдержать российскую агрессию против НАТО, доведя общее количество американских военнослужащих в Европе примерно до 100 тыс. человек".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке US supplied Ukraine with over 23,500 tons of weapons

Самое важное

Ильхам Алиев: Все знают, что с Азербайджаном нужно считаться
Ильхам Алиев: Все знают, что с Азербайджаном нужно считаться
27 мая 2022 г. 15:17
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
27 мая 2022 г. 15:06
Император Японии поздравил президента Азербайджана
Император Японии поздравил президента Азербайджана
27 мая 2022 г. 12:06
Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
ФотоКадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
26 мая 2022 г. 18:46
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
26 мая 2022 г. 15:36
Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
25 мая 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi