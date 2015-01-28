В Конгресс США будет внесен проект оборонного бюджета на 534 млрд. долларов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Администрация США внесет в конгресс на следующей неделе проект оборонного бюджета на 2016 год объемом в 534 млрд. долларов США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Бюджет на 35 млрд. долларов превышает установленный конгрессом федеральный лимит в 499 млрд. долларов США, что может спровоцировать его автоматическое сокращение.

В бюджете заложен 51 млрд. долларов на войну в Афганистане, а также на борьбу с боевиками "Исламского государства" в Ираке и Сирии. На покупку вооружений уйдет почти 108 млрд. долларов, и почти 70 млрд. будут потрачены на исследования.