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США для сдерживания КНР разместят в Азии ракеты средней дальности

США для сдерживания КНР разместят в Азии ракеты средней дальности США планируют вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 05:40
США для сдерживания КНР разместят в Азии ракеты средней дальности

США планируют вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете Yomiuri и нескольким другим СМИ заявил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн.

"Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и вскоре разместить такие ракеты в этом регионе", - привело издание его слова. Он добавил, что для США "является крайне важным поиск путем противодействия" модернизации ракетного потенциала Китая.

Флинн не привел конкретных данных о типах вооружений, сроках размещения и планируемых местах базирования. Вместе с тем газета предположила, что речь идет о пусковых установках Typhon, позволяющих запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Ранее в соответствии с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между СССР и США в 1987 году, Вашингтон не мог размещать баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты и ракетные пусковые установки дальностью от 500 до 5 500 км. Однако в 2019 году США вышли из этого соглашения.

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