О нас
Report Georgia
Аудио новости

США дали временное убежище гражданам Мьянмы

США дали временное убежище гражданам Мьянмы Соединенные Штаты приняли решение предоставить временное убежище находящимся на их территории гражданам Мьянмы
Другие страны
13 марта 2021 г. 05:26
США дали временное убежище гражданам Мьянмы
Алехандро Майоркас

Соединенные Штаты приняли решение предоставить временное убежище находящимся на их территории гражданам Мьянмы.

Как передает Report, об этом 12 марта, сообщил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас.

Он отметил, что народ Мьянмы страдает от сложного, ухудшающегося гуманитарного кризиса во многих частях страны и он внимательно изучил ситуацию в стране.

"Я внес Бирму в список временной защиты, чтобы граждане Мьянмы могли временно остаться в США", - говорится в заявлении министра.

Статус временно защищенных лиц позволит гражданам Мьянмы пребывать и работать в США в течение следующих 18 месяцев, не опасаясь депортации. Им необходимо подать специальное заявление на программу и получить разрешение на работу, заплатив в общей сложности около 500 долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ ərazisindəki Myanma vətəndaşlarına müvəqqəti sığınacaq verdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Колумбии боевики хотели взорвать самолет
В Колумбии боевики хотели взорвать самолет
13 марта 2021 г. 06:46
Террористы ПКК устроили взрыв в Ираке, есть погибший и раненый
Террористы ПКК устроили взрыв в Ираке, есть погибший и раненый
13 марта 2021 г. 06:40
Губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку
Губернатора Нью-Йорка призывают уйти в отставку
13 марта 2021 г. 05:37
Еще две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении
Еще две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении
13 марта 2021 г. 04:12
Семья Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
13 марта 2021 г. 01:54
В Боливии задержали двух экс-министров
В Боливии задержали двух экс-министров
13 марта 2021 г. 00:54
В США заявили о ведении переговоров с Ираном
В США заявили о ведении переговоров с Ираном
12 марта 2021 г. 22:05
В Гвинее и ДР Конго выявили 30 инфицированных вирусом Эбола
В Гвинее и ДР Конго выявили 30 инфицированных вирусом Эбола
12 марта 2021 г. 20:05
В Кыргызстане пройдет референдум по поправкам к конституции
В Кыргызстане пройдет референдум по поправкам к конституции
12 марта 2021 г. 19:45
В Греции произошло сильное землетрясение
В Греции произошло сильное землетрясение
12 марта 2021 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi