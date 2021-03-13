США дали временное убежище гражданам Мьянмы

Соединенные Штаты приняли решение предоставить временное убежище находящимся на их территории гражданам Мьянмы

Соединенные Штаты приняли решение предоставить временное убежище находящимся на их территории гражданам Мьянмы.

Как передает Report, об этом 12 марта, сообщил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас.

Он отметил, что народ Мьянмы страдает от сложного, ухудшающегося гуманитарного кризиса во многих частях страны и он внимательно изучил ситуацию в стране.

"Я внес Бирму в список временной защиты, чтобы граждане Мьянмы могли временно остаться в США", - говорится в заявлении министра.

Статус временно защищенных лиц позволит гражданам Мьянмы пребывать и работать в США в течение следующих 18 месяцев, не опасаясь депортации. Им необходимо подать специальное заявление на программу и получить разрешение на работу, заплатив в общей сложности около 500 долларов США.