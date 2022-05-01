Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-председателя ЦИК

Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области страны Туйгунаалы Абдраимова по подозрению в злоупотреблении положением.

Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области страны Туйгунаалы Абдраимова по подозрению в злоупотреблении положением.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности республики.

"Задержан бывший председатель ЦИК КР (Кыргызской Республики, - ред.) Т.Абдраимов", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, спецслужбы подозревают Абдраимова в злоупотреблении должностным положением в бытность председателя ЦИК. По версии следствия, Абдраимов, используя свое служебное положение, "вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО (закрытое акционерное общество, - ред.) "Кайнар", в котором доля Т.Абдраимова составляет 95% акций".

"При этом, согласно распоряжению Иссык-Атинской районной администрации ЗАО "Кайнар" было обязано соблюдать все санитарные и экологические нормы на отмеченном участке и, согласно имеющимся договорам, мэрия г.Кант с 2015 года ежемесячно выплачивала ЗАО "Кайнар" 250 тысяч сомов за утилизацию твёрдо-бытовых отходов (ТБО). Однако установлено, что со стороны ЗАО "Кайнар" какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, ограничиваясь лишь организацией свалки", - подчеркнули в пресс-службе.