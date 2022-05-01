О нас
Аудио новости

Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-председателя ЦИК

Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-председателя ЦИК Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области страны Туйгунаалы Абдраимова по подозрению в злоупотреблении положением.
Другие страны
1 мая 2022 г. 17:48
Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-председателя ЦИК

Спецслужбы Кыргызстана задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области страны Туйгунаалы Абдраимова по подозрению в злоупотреблении положением.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности республики.

"Задержан бывший председатель ЦИК КР (Кыргызской Республики, - ред.) Т.Абдраимов", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, спецслужбы подозревают Абдраимова в злоупотреблении должностным положением в бытность председателя ЦИК. По версии следствия, Абдраимов, используя свое служебное положение, "вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО (закрытое акционерное общество, - ред.) "Кайнар", в котором доля Т.Абдраимова составляет 95% акций".

"При этом, согласно распоряжению Иссык-Атинской районной администрации ЗАО "Кайнар" было обязано соблюдать все санитарные и экологические нормы на отмеченном участке и, согласно имеющимся договорам, мэрия г.Кант с 2015 года ежемесячно выплачивала ЗАО "Кайнар" 250 тысяч сомов за утилизацию твёрдо-бытовых отходов (ТБО). Однако установлено, что со стороны ЗАО "Кайнар" какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, ограничиваясь лишь организацией свалки", - подчеркнули в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş sədri saxlanılıb

Другие новости из категории

МИД Дании вызвал посла России из-за нарушения воздушных границ
МИД Дании вызвал посла России из-за нарушения воздушных границ
1 мая 2022 г. 17:21
Учения НАТО начались в девяти странах Европы
Учения НАТО начались в девяти странах Европы
1 мая 2022 г. 16:42
МИД Германии: Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне
МИД Германии: Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне
1 мая 2022 г. 14:31
Байден: Если бы мы не получали от журналистов всю эту информацию, то это был бы другой мир
Байден: Если бы мы не получали от журналистов всю эту информацию, то это был бы другой мир
1 мая 2022 г. 12:28
Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы
Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в нарушении границы
1 мая 2022 г. 11:48
На фестивале в США произошла стрельба, есть погибший и раненые
На фестивале в США произошла стрельба, есть погибший и раненые
1 мая 2022 г. 11:19
Германия высказалась за введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ
Германия высказалась за введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ
1 мая 2022 г. 08:55
В Нигерии нейтрализованы более 60 террористов
В Нигерии нейтрализованы более 60 террористов
1 мая 2022 г. 08:42
В Сомали при взрыве бомбы погибли 10 военнослужащих
В Сомали при взрыве бомбы погибли 10 военнослужащих
1 мая 2022 г. 04:43
Финляндия объявит 12 мая о решении по членству в НАТО
Финляндия объявит 12 мая о решении по членству в НАТО
1 мая 2022 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi